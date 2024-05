14-Jähriger verursacht Unfall mit gestohlenem Auto in Ulmer Oststadt

Mit zwei Freunden war der Jugendliche in Ulm unterwegs. Weil er wohl zu schnell fuhr, kam er von der Straße ab und landete im Graben.

Ein 14-Jähriger hat nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag mit einem gestohlenen Auto einen Unfall in Ulm verursacht. Ein Zwölfjähriger erlitt leichte Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 14-Jährige gegen 15.30 Uhr mit zwei Freunden in der Oststadt unterwegs. Weil er mit dem gestohlenen Renault Twingo vermutlich zu schnell war, kam er im Örlinger-Tal-Weg von der Straße ab und landete im Graben. Zeugen beobachteten den Unfall und informierten die Polizei.

Zwei Jugendliche sollen nach dem Unfall aus den Fenstern des kaputten Renaults geklettern und zu Fuß geflüchtet sein. Einem Zeugen sei es noch gelungen, einen zwölfjährigen Mitfahrer festzuhalten. Der erlitt leichte Verletzungen und konnte wohl nicht schnell genug aus dem Fahrzeug klettern. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik.

Bereits auf der Anfahrt zur Unfallstelle sei es einer Streife des Polizeireviers Ulm gelungen, den flüchtenden 16-jährigen Beifahrer vorläufig festzunehmen. Eine weitere Streife traf den mutmaßlichen Fahrer an seiner Wohnanschrift in Ulm, im Beisein seiner Eltern, an.

Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der 14-Jährige den Renault Twingo am Mittwochabend in der Wagnerstraße in Ulm gestohlen haben. Dort steckten wohl die Schlüssel an dem offenen Fahrzeug. Die Kriminalpolizei Ulm nahm die weiteren Ermittlungen auf, die werden in diesem Fall von Mitarbeitenden des "Haus des Jugendrechts" geführt. Alle Beteiligten wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (AZ)