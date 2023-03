51-Jährige weicht Katze aus und kracht gegen Laterne

Eine 51-Jährige weicht in der Ulmer Ludwig-Beck-Straße einer Katze aus und kracht gegen eine Straßenlaterne. Es entsteht ein Sachschaden von 6500 Euro

Am späten Dienstagnachmittag war eine 51-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Ulmer Ludwig-Beck-Straße unterwegs, als eine Katze die Fahrbahn kreuzte. Laut Polizei wich die Fahrerin der Katze aus und prallte dabei gegen eine Straßenlaterne, die daraufhin umknickte. Die 51-Jährige blieb dabei unverletzt, es entstand lediglich ein Sachschaden von 6500 Euro an der Straßenlaterne und am Fahrzeug der Frau.