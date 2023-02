Ulm

vor 32 Min.

850 Tage an der Uniklinik: Eine seltene Krankheit verändert Jasminas Leben

Carolin Lehmann und Tochter Jasmina, die an Osteopetrose erkrankt ist, leben nun schon seit mehr als zwei Jahren an der Uniklinik Ulm.

Plus Die vierjährige Jasmina leidet an einer seltenen Knochenkrankheit. Warum sie trotz lebensrettender Stammzellenspende noch immer in der Ulmer Uniklinik ist.

Von Elif Binici

Am 31. Dezember 2018 kommt Jasmina in Lübben zur Welt. Die Geburt verläuft ohne Komplikationen und das Kind wirkt gesund. Die frisch gebackenen Eltern Carolin und Matthias Lehmann sind überglücklich. Zu Hause fällt den beiden jedoch schnell auf, dass ihre Tochter keinen Blickkontakt sucht. Bei einer Untersuchung im Carl-Thiem-Klinikum (CTK) in Cottbus bewahrheitet sich ihr Verdacht: Jasmina ist blind zur Welt gekommen. Ein Jahr später verschlechtert sich ihr Zustand und die nächste erschütternde Nachricht folgt: Eine Fachärztin am CTK findet heraus, dass die kleine Lübbenauerin an der seltenen Knochenkrankheit Osteopetrose leidet. Eine Krankheit, die Jasmina nicht nur das Augenlicht genommen hat, sondern auch ihr ganzes Leben bedroht.

