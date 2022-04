Warnstreik am Montag: Zugausfälle auf der Strecke Munderkingen–Ulm

Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte des Verkehrsunternehmens SWEG zu einem Warnstreik auf. Mit Behinderungen im Bahnverkehr ist zu rechnen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Niederlassung Heidenheim/ Ulm der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) am Montag, 25. April, zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Betroffen ist der Schienenverkehr auf der Bahnstrecke Munderkingen über Ehingen nach Ulm sowie über Heidenheim nach Aalen ("Ulmer Stern"). Mit Zugausfällen sei zu rechnen, teilte die Gewerkschaft mit.

Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden für bundesweit rund 6000 Beschäftigte, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) fallen, will Verdi damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. „Das Lohnangebot von drei Prozent empfinden die Beschäftigten angesichts der Preissteigerung als blanken Hohn“, so Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ulm-Oberschwaben.

Verdi verhandelt mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen

In Baden-Württemberg seien weitere Beschäftigte der SWEG aufgerufen, die Arbeit niederzulegen: in Lörrach, im Zollernalbkreis sowie im Rheintal. Verdi geht von erheblichen Auswirkungen auf den Fahrbetrieb aus.

Der ETV, „Tarifvertrag für die Bediensteten der nicht bundeseigenen Eisenbahnen und von Kraftverkehrsbetrieben“, regelt die Arbeitsbedingungen und Entgelte von etwa 6000 Beschäftigten in rund 40 Betrieben in ganz Deutschland. Tarifparteien sind Verdi und der Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen (AGVDE). Die dem Tarifvertrag angeschlossenen Unternehmen erbringen mehrheitlich Dienstleistungen im ÖPNV auf der Straße und der Schiene oder sind im Schienengüterverkehr tätig. Auch Hafenbetriebe und Werkstätten finden sich in dem Tarifbereich. Gehalten werden die meisten Unternehmen von Trägern der öffentlichen Hand.

In Baden-Württemberg fallen unter anderem die Betriebe der SWEG unter den ETV. Die vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und dem AGVDE beginnt am Dienstag, 26. April, in Fulda. (AZ)