Alan Hilario im Stadthaus: Werden alle Menschen Brüder (und Schwestern)?

Plus Zwei Werke des in Ulm lebenden Komponisten Alan Hilario thematisieren die Menschlichkeit. Das multimediale Erlebnis im Stadthaus rüttelt auf.

Zwei Konzertwerke des in Ulm lebenden renommierten Komponisten Alan Hilario waren im Stadthaus zu erleben – mit "Bevölkern Sie ihre ganz eigene kleine Welt!" eine Erstaufführung vor Publikum, nachdem diese 2020 komponierte Video-Textoper coronabedingt nur als Stream aufgeführt werden konnte. "Bevölkern Sie ihre ganz eigene kleine Welt!" ist ein Zitat aus dem Katalog des Miniaturwelten-Herstellers Preiser. In dessen Sortiment entdeckte Hilario eine Diskrepanz: Sämtliche Figuren sind deutschbasiert, weiß und arg klischeelastig.