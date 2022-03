Albert Einstein: Ein Schwarzes Loch auf dem Münsterplatz und neue Pläne fürs Museum

Plus Die originelle Aktion soll dem "Albert Einstein Discovery Center" mehr Aufmerksamkeit bringen. Ein neuer Standort für das geplante Museum ist im Gespräch.

Vor dem Münster klafft ein Schwarzes Loch, Albert Einstein blickt heraus, Lockenkopf und Gesicht in bunte Farben getaucht. Ein paar Meter davor stehen die Menschen Schlange, um ein Foto zu schießen. Der Verein "Albert Einstein Discovery Center" kommt einem wichtigen Zwischenziel ein paar Schritte näher. Und auch fürs endgültige Ziel gibt es neue Entwicklungen: Ein neuer Standort fürs Einstein Discovery Center ist im Blick.