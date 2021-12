Ulm

Die Ulmer Spatzen lassen das Jahr mit Pop und Rock ausklingen

Plus Der Rocker Hermann Skibbe und die Ulmer Spatzen wagen sich zum Ende eines Krisenjahres noch einmal an ein Projekt - mit poppigen Songs und Konzentration.

Von Veronika Lintner

Im Konzertsaal der Musikschule Ulm tickt das Klick-Klack eines Metronoms, die Ulmer Spatzen machen sich bereit. Ihr Chef Hans de Gilde gibt dem Mädchen-Chor einen kräftigen Einsatz - und gerade als es am schönsten, harmonischsten schwingt, ganz unverstärkt und a-cappella, da winkt der Chorleiter plötzlich ab. Das Problem? Es lief gerade zu gut und zu akkurat. "100 Prozent zusammen, das ist hier zu viel klassisch", erklärt de Gilde. Schließlich steht heute Pop auf dem Programm, Songs mit Power und Nummern mit E-Gitarre. Das Mikro läuft, die Kamera auch - die Spatzen mischen am Ende eines Krisenjahres noch einmal bei einem kleinen Projekt mit. "And you know it's gonna be okay" singen sie, "Und du weißt, es wird okay sein". Eine Mut-mach-Botschaft in angespannten Zeiten.

