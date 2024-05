Am helllichten Tag wird in Ulm ein Cabrio gestohlen

Nur etwas über eine Stunde am Vormittag ließ ein Neu-Ulmer seinen BMW in Ulm stehen. Dann war er weg.

Am Mittwoch stahlen Unbekannte in Ulm einen BMW. Der graue 3er-BMW stand zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Schwambergerstraße, dort haben viele Behörden, Krankenkassen und Co ihre Büros.

Der in Ulm gestohlene BMW hat ein Neu-Ulmer Kennzeichen

Das Cabrio war nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen. Unbekannte knackten das Fahrzeug und fuhren davon. Die Polizei aus Ulm hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bittet unter der Telefon 0731/188-3312 um Zeugenhinweise. An dem BMW ist das Kennzeichen NU - NT 1 montiert. (AZ)