Angriff am Ulmer Hauptbahnhof: Mann schlägt Zugbegleiter ins Gesicht

Weil ein 28-Jähriger am Montag kein gültiges Ticket gegenüber einem Zugbegleiter vorzeigen konnte, soll er diesen am Ulmer Hauptbahnhof attackiert haben. Der 30-Jährige wurde bei dem Angriff nach Angaben der Bundespolizei am Kopf und der Hand verletzt.

Bisherigen Informationen zufolge fuhr der 28 Jahre alte türkische Staatsangehörige am Nachmittag zunächst mit einem Regionalzug in Richtung Ulm, als er gegenüber dem Zugbegleiter kein gültiges Ticket vorzeigen konnte. Nachdem der Mitarbeiter dem Reisenden nach aktuellem Kenntnisstand die Möglichkeit einer Nachzahlung eröffnet hatte, soll der 28-Jährige zunehmend aggressiv geworden sein und sich zudem geweigert haben, den Fahrpreis zu bezahlen. Bei der Ankunft des Zuges am Ulmer Hauptbahnhof gegen 18 Uhr soll der in Neu-Ulm wohnhafte Reisende den Zugbegleiter schließlich auch körperlich attackiert haben, indem er diesem nachlief und ihm mit seinem Mobiltelefon in das Gesicht schlug.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den 28-Jährigen noch vor Ort feststellen und gefesselt auf die Dienststelle verbringen. Der Beschuldigte muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen rechnen. (AZ)