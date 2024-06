Aquaplaning: Autofahrerin kracht in Leitplanke

Weil sie deutlich zu schnell war, ist eine Autofahrerin auf der A8 bei starkem Regen verunglückt. Die 30-Jährige war mit ihrem VW am Samstagnachmittag in Richtung München unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Ulm-West kam das Auto wegen Aquaplanings nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte gegen die Leitplanke. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Es entstanden insgesamt etwa 12.000 Euro Sachschaden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hätte die Frau ihre Geschwindigkeit an die regennasse Fahrbahn angepasst, wäre der Unfall vermeidbar gewesen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Zum Unfallzeitpunkt bestand eine Unwetterwarnung und es regnete stark. (AZ)