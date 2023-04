Ulm

vor 33 Min.

Auch an Karfreitag: Begeisterter Applaus für Johannespassion

Plus Der Ulmer Motettenchor und das Karlsruher Barockorchester gaben das traditionelle Passionskonzert in der Pauluskirche. Neben hervorragender Musik gab es auch Impulse zum Nachdenken.

Von Dagmar Hub

Der Ort war vor 299 Jahren ein anderer, nämlich die Leipziger Nikolaikirche – dennoch gibt es starke Parallelen: 1724, am Tag der Uraufführung von Johann Sebastian Bachs Johannespassion, war Karfreitag – so wie an diesem Freitag, als der Motettenchor der Münsterkantorei und das Karlsruher Barockorchester mit fünf Solisten unter der Leitung von Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland die Johannespassion zur Sterbestunde Christi in der Pauluskirche aufführten.

Passagen aus der Johannespassion werden kritisch hinterfragt

Gewandelt aber hat sich dennoch etwas: Das Programmheft wagt heute, die Frage zu stellen nach der Judenfeindseligkeit der Texte dieser – neben der Matthäuspassion – einzig vollständig erhaltenen authentischen Bach-Passion. In ihr wurde der Evangelienbericht des Johannes ergänzt durch Choräle und durch dazugedichtete Texte. Das Programmheft erklärt dem Konzertbesucher des Jahres 2023 die politische Situation zur Entstehungszeit des Evangeliums, die politisch-religiöse Situation zur Zeit der Kreuzigung Christi, und dass Bach diese Feindseligkeit der „Jüden“ Jesus gegenüber musikalisch (zum Beispiel in den Massenszenen, in denen das Volk zu Wort kommt) sehr stark ausdrückt. Heute löst das Unbehagen aus. Denn es lässt schon erschrecken, wie vehement da auf Pilatus Angebot, Jesus freizugeben, stattdessen die Freigabe des Mörders Barrabas gefordert wird. Ein guter Weg, der an diesem Karfreitag beschritten wurde: Die Erklärungen bieten Anreiz zum Nachdenken statt zum bloßen nur in Bachs Musik schwelgendem Zuhören.

