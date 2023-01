Auffahrt zur Wallstraßenbrücke wird für Lastwagen und Busse gesperrt

Wieder zeigt sich, dass die Wallstraßenbrücke schwerer beschädigt ist als gedacht. Die Stadt Ulm reagiert und will Erfahrungen von der Gänstorbrücke vermeiden.

Ab Anfang Februar gibt es eine zusätzliche Einschränkung an der maroden Wallstraßenbrücke bei Ikea in Ulm. Die Verbindungsrampe vom Eselsberg Richtung Neu-Ulm ist so beschädigt, dass die Prüfstatiker auf einer Lastbegrenzung bestehen. Bereits in den Sommerferien war die Rampe zusätzlich verstärkt und ein leichterer Fahrbahnbelag aufgebracht worden, doch diese Maßnahmen sind nicht ausreichend.

Anfang Februar wird die nordwestliche Rampe von der Kienlesbergstraße aus für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. Weil entsprechende Vorgaben auf der Gänstorbrücke ignoriert worden waren, will die Stadt Ulm das Verbot von Anfang an mit Betonelementen durchzusetzen. Die Durchfahrbreite wird auf 2,20 Meter verengt, damit keine schweren Fahrzeuge die zum Abriss vorgesehene Brücke weiter schädigen. Die Stadt geht davon aus, dass die Behinderungen gering ausfallen. Leidtragende sind die Busfahrgäste aus Richtung Lehr: Die Haltestellen Schießstände und Lehrer-Tal-Weg können von der Linien 49 nicht mehr stadteinwärts angefahren werden, Busse müssen einen Umweg fahren.