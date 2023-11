Ulm/Augsburg

ICE-Trasse: So positionieren sich die Kommunen entlang der gesamten Strecke

Die geplante ICE-Neubaustrecke wird Kommunen, die bereits an den Zugverkehr gewöhnt sind, noch mehr belasten. In vielen Orten setzen sich Bürgerinitiativen für die Belange der Bewohner ein.

Plus Wo soll die neue ICE-Trasse verlaufen? Viele Kommunen zwischen Ulm und Augsburg haben sich festgelegt. Wer welche Variante favorisiert – hier der Überblick.

In Neu-Ulm gibt es Ärger wegen der violettfarbenen Trassenvariante, im Augsburger Land und im Kreis Günzburg hingegen sind vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner, die an der A8 und der Bestandsstrecke leben, bereits stark von Lärm belastet. Die neue ICE-Trasse zwischen Ulm und Augsburg bewegt die Menschen. Vor allem interessiert sie, was unmittelbar vor ihrer Haustür passiert. Doch wie positionieren sich Kommunen im Raumordnungsverfahren (ROV), die entlang der Strecke weiter weg von einem liegen? Ein Überblick der jeweiligen Stellungnahmen der betroffenen Städte und Gemeinden mitsamt ihrer favorisierten Route sowie der Begründung – sofern sie schon vorliegen.

Neue ICE-Trasse Ulm-Augsburg: So positionieren sich Kommunen im Kreis Neu-Ulm

Neu-Ulm: Die Stadt Neu-Ulm wird in ihrer Stellungnahme keine Trasse favorisieren. Zwar wollte die Verwaltung die dunkelviolette Variante befürworten. Aufgrund von starkem Gegenwind, vor allem aus dem Stadtteil Burlafingen, wurde nun lediglich eine fachliche Einschätzung abgegeben – ohne dabei eine Priorisierung der jeweiligen Routen vorzunehmen.

