Aus Theatro wird Cocomo: Das plant der neue Pächter für den Ulmer Club

Lokal Im Cocomo soll ab Oktober wieder im großen Stil gefeiert werden. Warum es an namhaften DJs nicht mangeln dürfte – und warum der Besitzer trotz Krisenzeiten einen neuen Club eröffnen will.

Von Selina Ehrenfeld

Die markanten roten Druckbuchstaben im Eingangsbereich sind bereits abmontiert, lediglich ein paar Schrauben erinnern an den ehemaligen Schriftzug des Theatro. Auch im Inneren des ehemaligen Clubs deutet sich Veränderung an. Hier soll in wenigen Tagen wieder ausgiebig gefeiert werden können. Vieles wird anders sein. Allem vorneweg der Name.

