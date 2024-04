Ausstellung im Schuhhaussaal: Sammler überraschend verstorben

"Medium Photographie – Brus, Chargesheimer, Polke" heißt die Ausstellung, zu der Thomas Prigge einen Großteil der Exponate zur Verfügung stellte.

Beim Presserundgang zur aktuellen Kunstvereins-Ausstellung "Medium Fotografie" erklärte Sammler Thomas Prigge seine Exponate und die Geschichten hinter ihnen kenntnisreich und mit Leidenschaft. Überraschend musste der Rheinländer aus gesundheitlichen Gründen dann noch vor der für den Abend des 23. März geplanten Vernissage abreisen. Am 8. April starb der bibliophile Kunstsammler aus der Eifel unerwartet im Alter von 78 Jahren.

"Thomas Prigge war ein Kunstliebhaber und Sammler aus Leidenschaft, der in den vergangenen Jahrzehnten zahllose Ausstellungen im In- und Ausland mit Werken vornehmlich deutscher Künstler bereichern konnte", teilt der neue Kunstvereins-Geschäftsführer Udo Eberl mit. "Als Thomas Prigge aus gesundheitlichen Gründen noch vor der Vernissage der aktuellen Ausstellung im Schuhhaussaal in Richtung seines Wohnorts Bad Münstereifel abreisen musste, hatten wir hier im Kunstverein nicht an das Schlimmste gedacht." Die Kunstszene habe mit Thomas Prigge einen Sammler verloren, der neben Fotografien und Zeichnungen vor allem Einladungskarten, Faltblätter, seltene Katalog-Varianten und Künstlerbücher sammelte. "In der Kunst ging er auf, und er unterstützte von ihm geschätzte Künstlerinnen und Künstler, aber eben auch Institutionen wie den Kunstverein ohne zu zögern." Prigge hinterlässt seine Ehefrau, die mit ihm in Ulm war, und eine Tochter.

Info: Die Ausstellung "Medium Photographie – Brus, Chargesheimer, Polke", zu der Thomas Prigge einen Großteil der Exponate zur Verfügung stellte, ist noch bis zum 20. Mai im Schuhhaussaal zu sehen.