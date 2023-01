Auto erfasst 92-Jährigen mit Rollator - am Steuer saß ein 88-Jähriger

Ein 92-Jähriger will mit einem Rollator die Wielandstraße beim Rewe-Supermarkt überqueren. Er wird von einem Auto erfasst. Am Steuer saß ein 88-Jähriger.

In der Wielandstraße in Ulm hat sich am Montagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 92-Jähriger von einem Auto erfasst, als er dort die Straße überqueren wollte. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wo er kurze Zeit später starb.

Der Unfall wurde der Polizei gegen 11.17 Uhr gemeldet. Der 92-Jährige habe offenbar auf Höhe des Rewe-Supermarkts nahe der Abzweigung zur Blumenstraße die Wielandstraße über eine Verkehrsinsel queren wollen. Zu diesem Zeitpunkt war auch stadtauswärts ein 88-Jähriger mit einem Skoda auf der Wielandstraße unterwegs. Es kam zum Zusammenprall. Der 92-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Augenzeugen kümmerten sich sofort um den Fußgänger, der Rettungsdienst kam mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt für die beiden Männer an die Unfallstelle. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt. Drei Notfallseelsorger kümmerten sich um ihn, Ersthelfer und Angehörige.

Die Wielandstraße war knapp zwei Stunden später immer noch gesperrt. Ein Gutachter ist von der Staatsanwaltschaft beauftragt worden, die genaue Unfallursache zu klären. Die Höhe des Schadens am Skoda ist bislang unklar. (AZ/thhe)