Auto erfasst Mädchen auf Fahrrad: Kind wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Mädchen ist auf dem Fahrrad in Ulm in Richtung Söflingen unterwegs. Beim Abbiegen wird es wohl von einer 19-jährigen Autofahrerin übersehen.

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Ulm ist ein zwölf Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Eine 19-jährige Autofahrerin hatte es wohl beim Abbiegen übersehen.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr die junge Frau gegen 7.30 Uhr mit einem VW die Söflinger Straße in Richtung Söflingen. An einer Einmündung bog sie nach links in die Königstraße ab. Dabei übersah sie wohl das entgegenkommende Kind. Die 12-Jährige war mit dem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. In der Einmündung kam es zum Unfall.

Das Kind stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten das Mädchen in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. (AZ)