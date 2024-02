Automaten-Supermarkt zieht in die Sedelhöfe ein – das gibt's zu kaufen

Plus In Ulm bei den Sedelhöfen eröffnet im Mai My-E-Kiosk. Hier soll es alles auf Knopfdruck geben - vom Apfelsaft bis zur Zahnbürste.

Noch ist es dunkel uns leer am Albert-Einstein-Platz zwischen dem Unterwäsche-Spezialisten Schiesser und der Treppe hinab in die Bahnhofspassage. Doch bald werden hier die Umbauarbeiten beginnen - wenn die Stadt Ulm eine erforderliche Genehmigung für einen vollautomatischen Kiosk erteilt hat.

Ähnliche Läden gibt es in Süddeutschland derzeit um die 60. Die meisten heißen My-E-Kiosk24 mit dem Zusatz der jeweiligen Stadt. Von München über Straubing, Amberg bis Vilshofen. Ein klassisches Franchise sei das aber nicht, sagt Matthias Herzog, einer der künftigen Betreiber. Gemeinsam hätten alle Geschäfte lediglich die Automaten. Der Besatz erfolge "völlig unabhängig."