Ulm

vor 49 Min.

Autorin Ilse Hehn veröffentlicht Buch über Reiseerinnerungen

Ein Ort, mit dem Ilse Hehn Reiseerinnerung verbindet: Ein Bild des Reliefs Bocca della Verità in Rom ziert das Titelblatt von "Diese Tage ohne Datum".

Plus Das Buch atmet den Duft von Olivenbäumen: "Diese Tage ohne Datum" der Ulmer Autorin Ilse Hehn ist kein Reiseführer, sondern eine Sammlung von Erinnerungen.

Von Dagmar Hub

Wahrscheinlich profitiert von dieser Lektüre am meisten, wer die von der Autorin beschriebenen Orte – zumindest fast alle – bereist hat und sich in den Reiseerinnerungen der in Ulm lebenden Schriftstellerin wiederfindet: "Diese Tage ohne Datum" der mit vielen Preisen ausgezeichneten Ilse Hehn ist eine vielfältige und sehr persönliche Lektüre von Reiseerfahrungen, mit allen Sinnen erlebt und geschildert.

