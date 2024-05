Ulm

11:50 Uhr

So ändert sich die Verkehrsführung in Frauenstraße und Münchner Straße

An der Münchner Straße in Ulm wird aktuell kräftig gebaut. Unter anderem hier kommt es nun zu einer Veränderung in der Verkehrsführung.

An gleich zwei stark frequentierten Bereichen in Ulm kommt es in der kommenden Woche zu einer geänderten Verkehrsführung. Umleitungen sind ausgeschildert.

In Ulm kommt es aufgrund von Baustellen zu Veränderungen in der Verkehrsführung. In der kommenden Woche sind gleich zwei stark frequentierte Bereiche betroffen. So wird der Fahrbahnbelag im Kreuzungsbereich Karlstraße/Frauenstraße erneuert, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilt. Die Arbeiten dauern demnach von Montag, 27. Mai, bis einschließlich Mittwoch, 29. Mai, und werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Der Verkehr wird von einer verkehrsabhängigen Baustellenampel einspurig über den Kreuzungsbereich entlang der Karlstraße geführt. Ein Abbiegen auf oder Einbiegen aus der Frauenstraße ist nicht möglich, die Baustelle kann auch nicht auf der Frauenstraße überquert werden. Umleitungen über den Michelsberg (U1: Schwabstraße, Michelsbergstraße) und die Oststadt (U2: Olgastraße) sind ausgeschildert. Am Dienstag und Mittwoch kommender Woche (28. und 29. Mai) soll die Verkehrsführung im Bereich der Baustelle Münchner Straße teilweise wieder umgestellt werden. Zum einen wechselt das Baufeld von der West- auf die Ostseite der Straße. Und spätestens ab dem 1. Juni wird das Rechtsabbiegen für aus der König-Wilhelm-Straße kommende Fahrzeuge in die Olgastraße wieder möglich sein. Derzeit liege die Baustelle hier voll im Zeitplan, heißt es. (AZ)

Themen folgen