Benefizgala: Das Publikum erlebt einen großen Ballett-Abend

Plus Bei der Benefizgala im Theater Ulm zeigen 30 Tänzerinnen und Tänzer ihr ganzes Können. Die Ensembles bringen ganz unterschiedliche Handschriften auf die Bühne.

Seit 27 Jahren gibt es am Theater Ulm eine Benefizveranstaltung zugunsten des Mukoviszidose-Fördervereins – seit 2022 als Tanztheaterabend, und mit der Teilung des Erlöses mit der Stiftung Gänseblümchen. Der Auftritt von sechs Compagnien großer Theater neben dem eigenen Ulmer Tanztheaterensemble (darunter drei Staatstheater) füllte das Große Haus des Theaters komplett.

Das Staatstheater am Gärtnerplatz, das Staatstheater Augsburg, das Karlsruher Staatsballett, Eric Gautiers Dance Juniors aus Stuttgart – wann bekommt man eine solche Fülle und Bandbreite großen Balletts an einem Abend? Das Ulmer Publikum weiß es zu schätzen: Es feierte den unter der Leitung von Ballettchefin Annett Göhre stehenden Abend, der vom Spitzentanz bis zu den zeitgenössischen Interpretationen Marco Goeckes ganz unterschiedliche Handschriften auf die Bühne brachte.