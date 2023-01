Polizei beschlagnahmt 50 Cannabispflanzen, Schlagring und Samuraischwert

Nach langwierigen Ermittlungen im Raum Blaubeuren wagt die Ulmer Polizei den Zugriff.

Seit Längerem ermittelt die Ulmer Kripo gegen den Mann, der im Verdacht steht, mit Marihuana gehandelt zu haben. Am Dienstagvormittag standen die Beamten nach eigenen Angaben mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Wohnung des Mannes.

Schreckschusswaffe, einen Schlagring und ein Samuraischwert

Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler über 50 Cannabispflanzen, die sich in einer Aufzuchtanlage, in den sogenannten "Growboxen", befanden. Die pflanzlichen Drogen hätten sich zum Teil noch im Anfangsstadium befunden, andere schon in der Blütephase. Außerdem beschlagnahmten die Beamten, die mit einem Rauschgiftspürhund anrückten, eine Schreckschusswaffe, einen Schlagring und ein Samuraischwert.

Mann ist nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm auf freiem Fuß

Der Mann befindet sich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm auf freiem Fuß. Er zeigte sich geständig. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm sowie der Kriminalpolizei Ulm dauern an. Auf den 42-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu. (AZ)

