Bodo Wartkes neuer Ulm-Song wird im Netz zum Hit

Der Musikkabarettist hat einen bekannten Zungenbrecher zu einem kurzen Rap verarbeitet. Worum es darin geht und warum Bodo Wartke Ulm so gerne mag.

Ein neuer Ohrwurm für alle Ulmerinnen und Ulmer – und selbstverständlich für alle drum herum. Musikkabarettist Bodo Wartke hat sich in seiner neuen Zungenbrecher-Reihe den bekannten Spruch zu Ulm vorgenommen und entpuppt sich im Gespräch mit unserer Redaktion auch als echter Ulm-Fan, der sogar auswendig weiß, wie hoch das Münster ist.

Bodo Wartke weiß auswendig, wie hoch das Ulmer Münster ist

Es sind nämlich genau 161,5 Meter, erklärt er. Seinem Song, den er auf der Kurzvideoapp Tiktok und bei Youtube hochgeladen hat, dürfe man da nicht glauben. "Da singe ich '161 Meter'. 'Komma fünf' hat leider nicht ins Versmaß gepasst", sagt der Musiker lachend. Auch sonst beweist er Ortskenntnis und rappt auch über "Funde aus dem Paläolithikum", denn "schon damals gings hier rund, und zwar ringsum, nämlich in Ulm, um Ulm und um Ulm herum".

Im Video zu Ulm hat Wartke zwei seiner Ideen zusammenfließen lassen. Er reime zu allen seinen Auftrittsorten ein paar Zeilen, erklärt der Künstler. Und nun hat sich Ulm zudem noch perfekt in seine Reihe "Zungenbrecher 4.0" eingefügt. Die hat Bodo Wartke vor einigen Wochen gestartet, ein Format extra für die gängigen Social-Media-Apps, die heute nach sehr kurzen Clips zwischen 30 Sekunden und einer Minute verlangen. Der Wortkünstler sucht in den Zungenbrechern einerseits die sprachliche Herausforderung, andererseits will er sie inhaltlich ergründen. "Das sind ja oft ganz kuriose Sätze, eben dazu gemacht, schwierig auszusprechen zu sein", so Wartke, der es genauer wissen will. Was macht Fischers Fritz denn mit seinen frisch gefischten Fischen, und was gibt es in Ulm, um Ulm und um Ulm herum denn alles zu sehen und zu erleben?

Im Netz scheint Bodo Wartkes Ulm-Song einen Nerv getroffen zu haben. "Ausgerechnet dieses Video geht bei Tiktok durch die Decke", sagt Wartke. "Ulm scheint ein Thema zu sein, das interessiert." Stand Mittwoch hat der Clip rund 325.000 Aufrufe in der App. Mehr als andere Videos der Reihe, obwohl es erst seit wenigen Tagen online steht. In den Kommentaren überschlagen sich die Nutzerinnen und Nutzer mit Lob: "Mega Vibe", "Hammer" oder auch "Danke für den Ohrwurm!" ist da zu lesen.

Selbst sein Lieblingspulli erinnert Bodo Wartke an Ulm

Bodo Wartke hingegen spart nicht mit Lob für Ulm. Hier hat er schon oft gespielt, im Roxy, im Stadttheater, das eines der Ersten war, in dem er sein Klaviertheater "König Ödipus" gespielt hatte. Einziges Manko an Ulm: Das Münster sei nicht gerade selfietauglich. Dafür ist einfach zu groß. Das hat Wartke bei seinem letzten Auftritt im Herbst festgestellt. Er hatte im Congress Centrum sein aktuelles Programm "Wandelmut" gezeigt und unternahm bei der Gelegenheit auch einen kleinen Stadtspaziergang zum Münster. "Auf dem Weg dahin hab ich mir meinen aktuellen Lieblingspulli gekauft." Auch der erinnere ihn nun an die schöne Stadt Ulm, meint Bodo Wartke.

Termin: Er werde auf alle Fälle wieder nach Ulm kommen, kündigt Bodo Wartke an. Noch stehe leider kein Termin fest. In der weiteren Region ist er im nächsten Monat nahe Stuttgart zu Gast, und zwar am 24. Juni, 20 Uhr, in der Stadthalle Sindelfingen.