Ulm

17:06 Uhr

Brand in Hochhaus: So lief der Einsatz in Ulm-Wiblingen

51 Bewohner mussten dieses Hochhaus in Ulm-Wiblingen vorübergehend verlassen.

Plus 70 Feuerwehrleute von mehreren Ulmer Wachen mit 16 Fahrzeugen hatten am Sonntag Großkampftag. Am Abend wurde noch ein zweiter Brand gemeldet.

Noch ist vollkommen unklar, warum ist am Sonntagnachmittag im Keller eines Hochhauses im Ulmer Stadtteil Wiblingen brannte. Verletzt wurde niemand, doch weil sich der Brandrauch in den Gängen der neun Etagen ausbreitete, mussten alle Bewohner sicherheitshalber das Gebäude verlassen. Noch während der Aufräumarbeiten musste die Feuerwehr zu einem weiteren Brandalarm in einem anderen Wiblinger Hochhaus ausrücken.

Brand in Ulm-Wiblingen um etwa 16 Uhr etwa gemeldet

Gegen 16 Uhr wurde der Brand in dem Hochhaus in der Straße Erenäcker gemeldet. Die Feuerwehr hatte mit einer starken Rauchentwicklung aus dem zweiten Untergeschoss zu kämpfen. Da die Brandschutztüren die Treppenhäuser rauchfrei gehalten hatten und trotzdem Brandrauch in den Gängen waberte, dessen Weg unklar war, entschied die Feuerwehr auf sofortige Räumung des Hochhauses parallel zu den Löscharbeiten.

