Bundeswehr, Nato, Ukraine: Das tut sich am Standort Ulm

Plus Ein Ulmer Kommando der Bundeswehr ist an der Ausbildung ukrainischer Soldaten beteiligt, das andere hält sich aus gutem Grund heraus. Der Befehlshaber gibt Einblicke.

Seit Monaten werden Waffen und Ausrüstung aus vielen Ländern Europas in die Ukraine gebracht, damit sich das Land gegen den russischen Angriff verteidigen kann. Nach langen und heftigen Debatten steht fest, dass auch deutsche Leopard-2-Panzer geliefert werden sollen. Das "militärische Reisebüro" der Nato befindet sich in Ulm, seit September 2021 ist es offiziell einsatzfähig. Mit den Transporten habe das Ulmer Nato-Kommando aber nichts zu tun, betont Befehlshaber Alexander Sollfrank. Und doch ist der Standort an der militärischen Unterstützung beteiligt.