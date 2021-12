Ulm

Das verspricht "Die Vermessung der Welt" am Ulmer Podium

Plus Der eine entdeckt die Welt im Homeoffice, der andere auf Achse: Die Theaterei Herrlingen bringt "Die Vermessung der Welt" auf die Bühne – am Theater Ulm.

Von Veronika Lintner

"Die große Liebe zum Podium habe ich schon immer gespürt", sagt Edith Ehrhardt – und meint damit die kleine Studiobühne am Theater Ulm. Schließlich verbindet sie ein wichtiges Stück Lebensweg mit diesem Spielort. Edith Ehrhardt wuchs auf der Schwäbischen Alb auf, aber früh packte sie das Bühnenfieber und es zog sie fort nach Berlin zum Studium. Bis die junge Frau 1999 einen Ruf aus der Heimat hörte. Damals suchte das Theater Ulm eine Regieassistenz – und Ehrhardt überzeugte. Neben dem Ulmer Theaterkosmos lernte sie dann auch ihren künftigen Ehemann kennen. Frank Ehrhardt spielte hier und gemeinsam tüftelten beide an einem Stück für das Podium. Der Titel? "Lou und die fröhlichen Wissenschaftler". All das kann kein Zufall gewesen sein, wenn man ins Hier und Heute vorspult: Edith Ehrhardt leitet seit 2018 die Theaterei in Herrlingen – doch jetzt inszeniert sie auch wieder am Theater Ulm. Und zwar am Podium. Ihr Mann spielt erneut eine Rolle. Und wieder dreht sich das Stück um das Abenteuer Wissenschaft. Mit dem Theater Ulm bringt Ehrhardts Theaterei hier "Die Vermessung der Welt" auf die Bühne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

