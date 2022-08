Dem neuen Ulmer Kapellmeister eilt ein guter Ruf voraus

Panagiotis Papadopoulos sieht seiner neuen Stelle am Theater entspannt entgegen. Seine ersten Kontakte mit Ulm waren sehr positiv.

Für Panagiotis Papadopoulos neigt sich der Urlaub seinem Ende zu. Danach erwartet ihn eine völlig neue Aufgabe: Der gebürtige Grieche wird zum 1. September seine Stelle als neuer Erster Kapellmeister am Theater antreten. Er freut sich sehr auf seine neue Position, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Der 44-Jährige, der in Griechenland und in Berlin studiert hat, setzte sich gegen 90 Bewerber durch.

Warmherzige Kontakte nach Ulm

Einiger Ruhm eilt ihm voraus: Seine Produktion von Emmerich Kálmáns „Die Bajadere“ hat den Preis des Bayerischen Rundfunks gewonnen. Zuletzt arbeitete Papadopoulos als Kapellmeister am Hildesheimer Theater für Niedersachsen. Umgezogen ist er schon vor dem Urlaub. Auf Ulm freut er sich, weil bereits die ersten Kontakte im und am Theater für ihn warmherzig und positiv verliefen und weil ihm die ersten Proben mit den Ulmer Philharmonikern, die er in der letzten Woche vor der Theaterpause hatte, viel Freude bereiteten. „Aufgeschlossen, offen und sehr entspannt“ sieht er seiner neuen Position entgegen.

Er liebt Musik, erzählt Panagiotis Papadopoulos: Operette, Oper, Neue Musik, Belcanto, Wagner ebenso wie Strauss – die ganze Bandbreite. „Die Operette vielleicht besonders, das hat wahrscheinlich mit meinem südländischen Temperament zu tun.“ Ob er sich je einen anderen Berufsweg hätte vorstellen können? Nein, sagt der Dirigent. „Ich verdanke meinen Eltern viel. In der Nähe meiner Heimatstadt Alexandroupolis, die als östlichste Hafenstadt Griechenlands unweit der türkischen Grenze liegt, gibt es ein altgriechisches Theater.“

Warum der neue Ulmer Kapellmeister Tragödien mag

Zu seinen Kindheitserinnerungen gehört es, dass die Eltern mit ihm dorthin fuhren und Tragödien anschauten. „Da habe ich ein Gespür entwickelt für das Theater und das Theatergeschehen.“ Und Liebe zur griechischen Tragödie, die der Ursprung der Oper ist. „Außerdem hatte mein Vater eine riesige Schallplattensammlung, ich habe als Kind viel Musik gehört.“ Dass Panagiotis sich auch für Bildhauerei und Architektur interessiert, mag ebenfalls mit dieser besonderen Kindheit zu tun haben.

Vor dem Start in Ulm wird Papadopoulos einige Tage in Hildesheim sein. Er möchte dort eine Produktion begleiten – als Danke, weil man ihn unproblematisch aus dem Vertrag entließ, als er die Stelle des Ersten Kapellmeisters in Ulm bekam.