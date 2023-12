Der Ulmer Haushalt beinhaltet jetzt ganz offiziell einen Skandal

Unter dem Titel "Zukunftsfähigkeit der Stadt sichern" stellte Martin Bendel die Ulmer Finanzplanung bis 2027 vor. Samt der "sinnlosesten Investition seit 25 Jahren".

Die Einstufung des Orchesters in die Kategorie B meint Bendel allerdings nicht. Die finanziellen Auswirkungen einer ebenfalls heiß diskutierten Höherstufung würde den Stadtsäckel zwar 160.000 Euro im Jahr kosten, doch darüber werden die gewählten Bürgervertreterinnen noch diskutieren müssen. Eingeplant hat Bendel sie (noch) nicht.

SSV braucht sie: Rasenheizung im Donaustadion in der Kritik

Ganz im Gegensatz zur "sinnlosesten Investition seit 25 Jahren", wie Bendel bei der Vorstellung der mittelfristigen Finanzplanung jene 1,3 Millionen Euro nannte, die für eine Rasenheizung im Donaustadion reserviert wurden. "Das ist ein Skandal", echauffierte sich Bendel über die starre Haltung des Deutschen Fußballbundes, der auf den Einbau eines solchen Teils beharrt. Letztlich gehe es darum, den Kommerz im Profifußball mit Steuergeldern zu fördern. "Das ist total verkehrt." Doch, um den Drittliga-Kickern des "SSV Ulm Fußball" einen Spielbetrieb zu ermöglichen, müsse Ulm wohl in diesen sauren Apfel. beißen. Auch wenn das völlig anachronistisch sei.

Einen sauren Apfel haben die Ulmer Stadträte und Stadträtinnen auch vor sich, wenn es bei den anstehenden Haushaltsberatungen um das Thema Orchester gehen wird. Das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm ist nämlich nur in die Vergütungsgruppe "C" eingestuft, das ist neben Pforzheim einzigartig in Baden-Württemberg. Alle anderen vergleichbaren Orchester sind höher eingestuft. Das will der Förderverein des Theaters Ulm ändern. Wie Bendel sagte, gebe es für die Finanzierung eines B-Orchesters zur zwei Wege: höhere Eintrittspreise oder dafür andernorts einen Sparkurs fahren.

Aus Sicht eines Finanzbürgermeisters sind Themen wie Orchester und Rasenheizungen ohnehin nur plakative Posten in einem viel, viel größerem Zahlenwerk. Einem Zahlenwerk, das unter dem Druck zahlreicher Kostensteigerungen stehe. Von der Unterbringung von Geflüchteten bis hin zum jüngsten Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der die Stadt alleine gut 15 Millionen Euro kostete.

Umbau der B10 ist Ulm die größte Investition

Dennoch bezeichnete Bendel die Finanzlage als "sehr solide". Noch immer sprudeln die Gewerbesteuereinnahmen. 1110 Millionen Euro sind 2023 eingeplant, 118 Millionen Euro 2024. Das Haushaltsvolumen 2024 beträgt 614 Millionen Euro. Das Investitionsvolumen ist ungebrochen hoch und wird mit 154 Millionen Euro im Haushalt 2024 veranschlagt. Die Finanzierung gelinge nur mit dem Abbau von Liquidität aus den Vorjahren und einer Kreditaufnahme von 20 Millionen Euro.

Den Großteil der Investitionen verschlingt das Großprojekt Umbau der B10/Tunnel am Blaubeurer Tor samt der neuen Wallstraßenbrücke mit gut 200 Millionen Euro die Ulm dafür im Haushalt bereitgestellt hat. "Wir legen uns damit fest: Das hat Priorität", sagte Bendel mit dem Hinweis, dass Ulm damit in Zukunft sehr wenig Spielraum für andere Bauprojekte habe. Das sagt er mit einem Augenzwinkern im Hinblick auf den kommenden Kommunalwahlkampf, in dem wieder darüber hinaus gehende Versprechungen im Zentrum stehen werden. In den Jahren 2024 bis 2027 plant Ulm ein Investitionsvolumen in Höhe von 659 Millionen Euro.

Ein euer Park für Ulm: Zu Beginn der Landesgartenschau in Ulm soll das Blaubeurer Tor untertunnelt und wieder aufgebaut werden. Foto: Asp Architekten/stuttgart, Christoph Hoffmann, Treibhaus Landschaftsarchitektur/hamburg

Haushaltsloch des Bundes bedroht Pläne für E-Busse der SWU

Das Haushaltsloch des Bundes habe für den Ulmer Haushalt zunächst wohl keine Auswirkungen. Allerdings für die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm und möglicherweise auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft UWS. Denn hier könnten Projekte nicht umgesetzt werden, weil Förderprogramm des Bundes vom "Fiasko", wie es Bendel nannte, betroffen seien. Konkret sei etwa die beschlossene Anschaffung von Elektro-Bussen mit Fragezeichen versehen. Auch die Erweiterung der Fernwärme-Netze könnte ins Stocken geraten.

Am Limit sieht Bendel zudem die Leistungsfähigkeit der "des Konzerns der Stadt Ulm", wie er die Stadtverwaltung mit ihren 2.620 Personalstellen nannte. Über alle Bereiche seien rund 400 Stellen unbesetzt. "Das bleibt nicht ohne Folgen, nicht für die Bürgerschaft und nicht für die Mitarbeiterschaft." Dringend forderte Bendel seitens des Bundes den Abbau von Bürokratie. Die Verwaltung sei durch ein "Dickicht" gelähmt. Vorhandene Gesetzte würden so seltsame Blüten treiben, dass bei Kuchenverkäufen in Ulmer Schule eine Umsatzsteuererklärung abgegeben müsse.