Diagnose Multiple Sklerose: Der Tag, als eine Krankheit ihr Leben auf den Kopf stellte

Plus Die Nerven-Erkrankung gilt als unheilbar. Die 21-jährige Lena Schiele ist selbst betroffen - und hilft mit, die erste MS-"App auf Rezept" aus Ulm zu entwickeln.

Lena Schiele ist ihre Krankheit nicht anzusehen. Sie strahlt eine ansteckende Fröhlichkeit aus. Über ihre Schmerzen und den täglichen Kampf gegen die Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose spricht die 21-Jährige mit einer entwaffnenden Offenheit - vielleicht mit der Grund, warum sie einer Ulmer Firma mithilft, die erste App auf Rezept aus der Donaustadt zu entwickeln.