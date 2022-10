Ulm

Die älteste Ulmerin Änne Matschewsky ist jetzt 110

Änne Matschewsky kann ihren 110. Geburtstag wegen einer Covid-Infektion leider nicht so groß feiern wie geplant. Gratulanten empfängt sie am Fenster.

Lokal 1912 – im Jahr als die Titanic sank – wurde Änne Matschewsky geboren. Trotz vieler Schicksalsschläge geht sie positiv gestimmt durch ihr langes Leben.

Ein positiver Corona-Test am vergangenen Freitag machte die geplanten Feiern für die älteste Ulmerin zunichte: Der 110. Geburtstag von Änne Matschewsky hätte am 3. Oktober in der Seniorenresidenz Friedrichsau – mit aus aller Welt angereisten Verwandten, mit Freunden und Mitbewohnern – groß gefeiert werden sollen; schließlich wohnte in Ulm noch niemals jemand, der dieses Alter erreichte. Obwohl die Infektion Änne Matschewsky nicht besonders schwächt, musste die Feier natürlich abgesagt werden, Besucher konnten die Jubilarin nur am Fenster sehen.

