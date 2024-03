Die ersten Amtshandlungen des neuen Ulmer OB Martin Ansbacher

Der erste volle Arbeitstag des neuen Ulmer Stadtoberhaupts Martin Ansbacher hat begonnen, wie die Vereidigung endete.

Erster Arbeitstag des neuen Chefs im Ulmer Rathaus: Oberbürgermeister Martin Ansbacher hat am Freitagvormittag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rathauses an ihren Arbeitsplätzen besucht.

Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit einem engagierten und professionellen Team, betonte Ansbacher, der in der nächsten Zeit auch in den anderen städtischen Dienststellen vorbeischauen will.

"Ich finde es wichtig, mir vor Ort ein Bild zu machen und möchte selbst erfahren, wo vielleicht der Schuh drückt", versicherte der OB. Ein offenes Ohr auch für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu haben, ansprechbar zu sein, das sei ihm wichtig: "Darum ist das Rathaus auch ein offenes Haus." Am Vortag bekam Ansbacher von seinem Vorgänger Gunter Czisch die Amtskette umgehängt. (AZ)

