Die "Granatentürme" der Pauluskirche erfordern heute noch Mut

Lokal Als sie erbaut wurde, war die Pauluskirche eine architektonisches Wagnis. Die Betonbauweise hatte auch Kritiker. Die beiden Türme verlangen von Besuchern auch heute noch Mut.

Ob man Gott in Beton verehren darf – das war tatsächlich eine schwerwiegende Streitfrage zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als der Architekt Theodor Fischer in Ulm die Pauluskirche als eine der ersten Sichtbetonkirchen weltweit realisierte. Dabei sind die Backsteine, mit denen die Kirche verkleidet ist, im optischen Eindruck zunächst dominanter als der Beton. Noch heute unkonventionell kommen die beiden Türme daher, die einzeln nur verhältnismäßig wenig über das Querdach hinausragen, über das sie verbunden sind. Wie aber sieht es Innen aus?