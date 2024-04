Ulm

"Die Grenzgänger": Schauspieler Bezzel und Schwarz drehen in Ulm

Die Schauspieler Sebastian Bezzel und Simon Schwarz drehten für ihre Serie "Grenzgänger" in Ulm.

Plus Für einen Dreh ihrer Serie "Die Grenzgänger" hat es die Schauspieler Sebastian Bezzel und Simon Schwarz nach Ulm verschlagen. Was sie besichtigt haben.

Von Dagmar Hub

Mit Kriminalfällen kennt sich die Ulmer Stadtführerin Daniela Brandt aus: Sie brachte die erste "True Crime"-Führung in Ulm auf den Markt. In diesem Zusammenhang hat sie auch schon der Journalistin und Podcast-Autorin Sabine Rückert Ulm gezeigt. Nun durfte Daniela Brandt zwei prominenten TV-Gästen Ulm zeigen, die aus dem Krimi-Genre bekannt sind, und dabei sogar selbst vor der Kamera stehen.

Darum geht es bei der Serie "Die Grenzgänger"

Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, zwei Schauspieler der "Eberhofer"-Heimatkrimireihe, drehen derzeit mit einem Filmteam des Bayerischen Rundfunks eine Staffel der Serie "Die Grenzgänger", die voraussichtlich ab dem 3. Juni ausgestrahlt werden soll. Im Wohnmobil gehen Bezzel und Schwarz in dieser Reihe auf Entdeckungsreise durch Bayern und besuchen jeweils Orte an den längsten Flüssen Bayerns, darunter an Donau, Main, Lech und Altmühl. Da waren Ulm und Neu-Ulm, durch die Donau als Grenze getrennt, natürlich ideale Orte.

