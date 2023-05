Ulm

Die neuen Brücken in der Au sind eingehoben - aber noch nicht fertig

Die Stadt, genauer, der städtische Baubetriebshof, ersetzt derzeit die beiden bestehenden Holzbrücken an der Verbindung von Unterem und Oberem Ausee in der Friedrichsau.

Von Thomas Heckmann

Wer von der Straßenbahnhaltestelle an der Ulmer Messe zum Ulmer Zelt oder den drei Biergärten gehen will, muss noch zwei Wochen Umwege in Kauf nehmen.

Die Holzbrücken am Unteren Ausee in der Ulmer Friedrichsau sind wegen ihrer markanten Geländer ein beliebter Hintergrund für Hochzeitsfotos. Zur Landesgartenschau 1980 wurden sie aufgebaut, doch nun mussten sie wegen altersbedingter Mängel ersetzt werden. Kein Luxus: Zuletzt wurden mit Platten der Weißenhorner Firma Peri notdürftig Geländer geflickt. Neubau aus Stahl und Holz in der Au Reiner Schmid vom Baubetriebshof der Stadt Ulm listete Mängel an den Geländern genauso wie am Brückenbelag auf, die nicht mehr reparierbar waren. Damals wurde die Brücke noch aus Tropenhölzern gebaut, die die Stadt Ulm mittlerweile nicht mehr verwendet. Der Neubau besteht daher aus einer Stahl-Holz-Konstruktion, bei der der tragende Stahl von außen nicht sichtbar ist. Der Aufbau aus heimischem Lärchenholz ist optisch den bisherigen Brücken nachempfunden, doch deutlich heller. Im Laufe der Jahre wird das Holz vergrauen und damit eine natürlich Patina bekommen. Stilvolle Hochzeitsfotos sind somit weiterhin möglich. Die Holzbretter des Brückenbelages bekommen einen Anstrich mit einem Gemisch aus Kunstharz und Sand, damit der Überweg rutschfrei wird. Radfahrer und Fußgänger können sich dann auch bei Regenwetter sicher fortbewegen. Wege durch die Ulmer Au zum Ulmer Zelt erschwert Gebaut wurden die neuen Brücken im städtischen Baubetriebshof durch die dortigen Schreiner und Schlosser. Die vorgefertigten Teile wurden dann in die Friedrichsau gebracht und am Donnerstag mit einem Mobilkran binnen einer knappen Stunde eingesetzt. Die Brückenfundamente bieten dabei gerade den Spielraum, den die Brücke braucht, um sich bei wechselnden Temperaturen ausdehnen oder zusammenziehen zu können. In den beiden nächsten Wochen wird noch der rutschfeste Brückenbelag angebracht und die Übergänge zu den Fußwegen angeglichen, dann sind die Brücken wieder die kürzeste Verbindung von der Straßenbahnhaltestelle Donauhalle zum Ulmer Zelt und den Gaststätten in der Friedrichsau. Bis dahin müssen Umwege in Kauf genommen werden. Lesen Sie dazu auch Bildergalerie Plus Clock Clock im Ulmer Zelt: Die Fotos vom Auftakt in der Friedrichsau

