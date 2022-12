Die Ulm-Filmtage finden im Januar statt

Plus Am 5. Januar starten die Ulm-Filmtage. Diesmal gibt es unter anderem historische Aufnahmen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu sehen.

" Ulm nach 1945" fasst erstmalig die im Ulmer Stadtarchiv erhaltenen Filmdokumente des Zeitraumes 1945 bis 1956 zusammen. Vom ersten Wochenschaubericht der Amerikaner, gedreht im August 45, bis zu privaten 8mm Aufnahmen, die das gesellige Leben der Menschen in den 50er Jahren dokumentieren. Von der "Ulmer Filmchronik", die Hans Rees in die Kinos brachte, bis hin zum 16mm Filmporträt der Stadt aus dem Jahre 1956, das mit einem ausgelassenen Schwörmontag endet. Dabei wurden die Filmdokumente aus dem Ulmer Stadtarchiv um Filmmaterial von Firmen und Privatpersonen ergänzt.