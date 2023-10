Ulm

Weihnachtsaktion für Lkw-Fahrer: Diese Ulmer haben ein großes Herz für Trucker

Plus Ein Paar aus Ulm hat weder viel Geld noch einen Lkw-Führerschein. Aber eine Liebe zum Transportgewerbe, das erstaunliche Blüten trägt.

Dagmar Bruttig und Florian Krauss sind Lebensgefährten und eigentlich ein ganz normales Paar. Sie wohnen in einem ganz normalen Häuschen in einer ruhigen Wohngegend in Ulm-Einsingen, vor diesem steht ein ganz normales Auto, er hat einen ganz normalen Job – als Kommissionierer.

Fan des SSV Ulm

Nicht ganz so normal ist ihr gemeinsames Hobby, wobei Florian Krauss auch noch in einem Fanclub des SSV Ulm 1846 Fußball ist und dies auch gerne zeigt. Beide haben ein großes Herz, sicher auch für Kinder und Tiere, vor allem aber für Truckerfahrer. Also für Lkw-Fahrer, die „die Menschen mit allem versorgen, was diese zum Leben brauchen“, wie Dagmar Bruttig sagt.

