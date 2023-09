Taschendieb bestiehlt Seniorin in Dornstadt

In einem Discounter in Dornstadt bestiehlt ein Mann eine Seniorin und versucht es bei einer weiteren. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Ein Mann hat am Donnerstag eine Seniorin in einem Dornstädter Discounter bestohlen und ist kurz darauf mit einem weiteren Diebstahlversuch gescheitert. Nach Angaben der Polizei, bemerkte die Frau an der Kasse, dass ihre Geldbörse gestohlen worden war, die sie in ihrer Jackentasche verstaut hatte. Der Täter blieb dabei zunächst unerkannt, versuchte danach jedoch scheinbar sein Glück bei einer 79-Jährige. Die Frau bemerkte den Diebstahlversuch und stieß den Täter weg, woraufhin dieser flüchtete.

Polizei Dornstadt fahndet nach dem Dieb

Laut Polizei sei der Dieb zwischen 40 und 50 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er habe gebrochen Deutsch gesprochen und zur Tatzeit eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt getragen. Die Polizei Dornstadt (Tel. 07348/96790) hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Täter. (AZ)