Verteidigungsminister Pistorius besucht Sanitätsregiment und Ulmer BWK

Bundesverteidigungsminister Pistorius ist am Morgen mit dem Hubschrauber im Raum Ulm eingetroffen. Er besichtigt nun das Sanitätsregiment und das Bundeswehrkrankenhaus.

Hoher Besuch in Ulm und Dornstadt: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ( SPD) verschafft sich am heutigen Dienstag (1.8.23) einen Einblick in die Rettungskette bei der Bundeswehr. Mit einem Hubschrauber war er am Morgen in der Rommel-Kaserne gelandet.

Antrittsbesuch: Verteidigungsminister Boris Pistorius in Ulm und Dornstadt

In der Ankündigung seines Antrittsbesuchs im Zentralen Sanitätsdienst hatte es seitens der Bundeswehr geheißen, dass Soldatinnen und Soldaten "in dynamischen und statischen Bildern" ihr Können in der Einsatzmedizin zeigen wollen. Abgebildet werden demnach die taktische Verwundetenversorgung auf dem Gefechtsfeld bis hin zur Aufnahme im Bundeswehrkrankenhaus.

Der Antrittsbesuch von Verteidigungsminister Boris Pistorius im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Foto: Marijan Murat, dpa

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr sei nicht nur Lebensretter, sondern auch eine "essentielle Ressource in jedem Szenario der Landes- und Bündnisverteidigung oder in Stabilisierungsoperationen". Pistorius informiere sich darüber hinaus über die sanitätsdienstliche Ausbildung der ukrainischen Soldaten im Rahmen der EUMAM-Mission. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.