Zoll entdeckt 80.000 Schmuggelzigaretten auf der A8

Lokal Mit einem neuen Konzept hat der Ulmer Zoll auf der A8 Kontrollen durchgeführt. Drogen waren eigentlich das Ziel, doch dann wurden Zehntausende Zigaretten entdeckt.

Beim Hauptzollamt Ulm werden neue Konzepte ausprobiert – mit Erfolg: Frühmorgens ab 4 Uhr waren Zollbeamte zu einer Sonderkontrolle (Soko) namens "Morgenröte" auf der A8 bei Ulm unterwegs, um Schmuggler zu finden. Eigentlich wollten die Zöllner vor allem Drogen finden. Doch dann fielen ihnen Zehntausende Schmuggelzigaretten in die Hände.