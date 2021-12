Schmutziger Kampf um die eigenen Kinder: Vater aus Ehingen vor Gericht

Plus Sandro Groganz streitet für Väter-Rechte und liegt mit der Justiz über Kreuz. Für eine Richter-Beleidigung soll er nun zahlen. Akzeptieren will er das nicht.

Auf der Anklagebank sitzt ein distinguierter Mann, adrett gekleidet, zurückhaltend und höflich, ja fast sanft im Ton, der überlegt und sehr genau formuliert. Seine Worte und Taten, wegen derer er sich verantworten muss – dokumentiert auf seiner Homepage freifam.de –, lassen sein Vorgehen jedoch in einem anderen, nicht mehr ganz so vorteilhaften Licht erscheinen.