Ulm

vor 46 Min.

Ein neues Münster für Ulm? So plant Max Dudler den Anbau für das Stadttheater

Plus Am Theater Ulm bietet der Architekt Max Dudler neue Einblicke in seine Pläne. Wie wird der neue Anbau für das Kinder- und Jugendtheater aussehen?

Von Veronika Lintner

Es war im August 2020, da tagte eine Jury am Theater Ulm. Aus 25 Modellen, die es in die letzte Runde geschafft hatten, mussten sie einen Siegerentwurf herauspicken - für einen Anbau an das Theater, für ein neues Kinder- und Jugendtheater am Herbert-von-Karajan-Platz. Die Wahl fiel nach langer Sitzung auf die Idee des Büros von Max Dudler. Der bekannte Schweizer Architekt überzeugte mit einem Entwurf, der mit spitzen Dächern heraussticht, und darunter Theatersäle und Werkstätten vereint. Ulms Baubürgermeister Tim von Winning erinnert sich noch an die Entscheidung: "Im Preisgericht fiel das Wort poetisch." Und das sei so gar kein typisches Ulmer Wort. Mit dieser halb scherzhaften Bemerkung hat der Bürgermeister zu Beginn dieser Woche einen Infoabend am Theater Ulm eröffnet. Alle Interessierten konnten hier mehr zum Entwurf und zu den Bauplänen erfahren - auch von Max Dudler und seinem Team persönlich.

