Ulm

vor 50 Min.

Eine "Zauberburg" für Ulm? Max Dudlers Pläne für ein Kinder- und Jugendtheater

So sieht der Sieger-Entwurf von Architekt Max Dudler aus, für den Erweiterungsbau am Theater Ulm.

Plus Der Schweizer Max Dudler hat den Auftrag, ein Kinder- und Jugendtheater für Ulm zu bauen. Was alles in diesem spitzen, steilen Entwurf steckt.

Von Veronika Lintner

Was Max Dudler verspricht, klingt nach Magie: Am Theater Ulm, Ecke Karajan-Platz, soll ab 2024 etwas Fantastisches in die Höhe wachsen – eine „Zauberburg“. Das ist zumindest der Arbeitstitel, der über den Bauskizzen steht, die Dudler ausbreitet. Der Schweizer, der Büros in Zürich, Frankfurt, Berlin, München betreibt, erklärt im alten Theaterfoyer, was hier in Ulm entstehen soll. Er weiht das Publikum auch in seine Philosophie ein, wie er sich bei Antike, Moderne, Renaissance bedient – und damit Neues schafft. Dann rauft sich der Mann die aufgesträubten grauen Haare und sagt: „Das wird das zweite Münster.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen