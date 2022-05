Ulm

12:06 Uhr

Endlich wieder Ulmer Zelt – zum Auftakt singt ein alter Bekannter

Plus Die 34. Spielzeit des Ulmer Zelts ist eröffnet. An Tag eins spielt nicht nur das Wetter mit. Pippo Pollina begeistert das Publikum in der Au.

Von Franziska Wolfinger

Für die vielen ehrenamtlichen Helfer des Ulmer Zelts war es ein Feiertag: Nach zweijähriger Pause erklingt im Zelt endlich wieder Musik. Eröffnet wurde diese Spielzeit - ganz passend - von Pippo Pollina. Immerhin ist der Cantautore aus Sizilien ein guter Bekannter in Ulm. Wie oft er schon in der Friedrichsau gespielt hat, weiß er selber nicht genau. Das fünfte oder sechste Mal, sagt er am Mittwoch auf der Bühne, aber immer sei es wie ein Geschenk für ihn. Dieses Konzert war dann auch ein Geschenk an das ausgehungerte Zelt-Publikum.

