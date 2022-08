Er schnitzte ein geniales Gebirge aus Holz für das Ulmer Münster

Lokal Jörg Syrlins Schnitzkunst hat dem Ulmer Münster eine der bedeutendsten Schreiner- und Schnitzarbeiten in Europa beschert. Aber da gibt es noch das Namensproblem.

Da behaupte noch einer, die Jugend habe keinen Sinn für Kunst! Sucht man an lauen Sommerabenden den Brunnen auf dem Ulmer Marktplatz, muss das Auge nur der Menschentraube von Heranwachsenden folgen. Zugegeben, wohl kaum einer der friedlichen Belagerer hat einen Blick für die grazile Fiale des sogenannten Fischkastens mit all ihren Verzierungen. Offiziell hört die Wasserstelle auf den Namen Syrlinbrunnen und ehrt damit den Schöpfer dieses zierlichen Denkmals. Aber welchen nun?