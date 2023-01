Ulm

"Er war ihr hörig": Junges Paar soll WG-Mitbewohner in Laichingen getötet haben

Am Landgericht Ulm hat der Prozess um den gewaltsamen Tod eines 31-Jährigen in einer WG in Laichingen begonnen. Hier wird einer der beiden Angeklagten gefesselt in den Sitzungssaal geführt.

Plus Zum Prozessauftakt am Landgericht Ulm schweigen die beiden Angeklagten. Zeugen schildern, wie brutal das Opfer misshandelt wurde.

Er war ihr hörig und gab ihr immer wieder Geld. Auch, als sie bereits einen neuen Freund hatte. Doch dann konnte der 31-Jährige ihre Forderungen nicht mehr erfüllen. Daraufhin beschloss die Frau, ihn zu bestrafen. Wenige Tage später war er tot. So spielte sich nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ein Verbrechen ab, das im Juni vorigen Jahres in einer WG in Laichingen begangen worden sein soll. Am Montag hat am Landgericht Ulm der Prozess gegen eine 27-Jährige und einen 24-Jährigen begonnen. Sie sind wegen Mordes angeklagt.

