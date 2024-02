Erneute Razzia rund um Bahnhof und Deutschhaus: Die Bilanz der Polizei

Ein größerer Polizeieinsatz fand in Ulm im Bereich zwischen Bahnhof, Lederhof und Parkhaus Deutschhaus statt. Wieder ging es um die Bekämpfung der Straßenkriminalität.

Im Bereich rund um den Ulmer Bahnhof, dem Parkhaus Deutschhaus sowie dem Lederhof ist es am Dienstagnachmittag wieder zu einem größeren Einsatz der Polizei gekommen. Wie schon vor drei Wochen handelte es sich dabei um "Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität". Der "Druck" auf Personen, die sich dort regelmäßig aufhalten, soll durch die Kontrollen erhöht werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach nicht.

Über 100 Polizisten waren zwischen 13.30 und 16 Uhr vor Ort im Einsatz. Etwa 60 Personen wurden unter die Lupe genommen. Polizei und Ulmer Stadtverwaltung wollten damit ein Zeichen setzen gegen Sachbeschädigungen, Pöbeleien, Schlägereien, Saufgelage und Drogenhandel am Blauufer.

In Ulm kam es am Dienstag wieder zu einem Einsatz im Kampf gegen die Straßenkriminalität. Foto: Thomas Heckmann (Archivbild)

Die Bilder ähnelten dem Einsatz vor drei Wochen. Wieder stand ein halbes Dutzend Kleinbusse der Bereitschaftspolizei auf dem Platz zwischen Kaufhaus und Bekleidungsgeschäft im Halbkreis. Am ersten Fahrzeug stand eine längere Schlange von Personen, die von der Polizei kontrolliert werden sollten. Jeder hatte Polizeibeamte links und rechts von sich stehen, das sorgte für Ruhe.

Razzia am Deutschhaus in Ulm: Polizei auch mit Hunden im Einsatz

In der Deutschhausgasse wurden in einem mit Flatterband markierten Viereck zwei Dutzend Personen festgehalten, die noch auf ihre Kontrolle warteten. Vereinzelt gab es laute Unmutsäußerungen, vier Beamte des Anti-Konflikt-Teams beruhigten. Für die teilweise stärker alkoholisierten Menschen, die sich nicht beruhigen ließen, stand in Sichtweite ein Polizeihund, der durch gelegentliches Bellen Respekt verschaffte.

In den Kontrollfahrzeugen saßen derweil Beamte an Laptops und tippten die Daten der eingesammelten Personalausweise ein, Einträge in Strafregistern wurden überprüft. "Wir möchten wissen, welche Leute sich hier bewegen", erklärte ein Polizeisprecher. In einem Zelt wurden Personen durchsucht, auf dem Hof die Rahmennummern von Fahrrädern kontrolliert.

Lesen Sie dazu auch

Am Mittwoch zieht die Ulmer Polizei Bilanz: In neun Fällen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Es soll sich dabei zum Teil um geringe Mengen an Drogen handeln, die mutmaßlich zum Eigenkonsum bestimmt waren. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt. Zusätzlich wurden Verstöße gegen das Waffengesetz, Arzneimittelgesetz, Diebstahl und das Aufenthaltsverbot zur Anzeige gebracht. Insgesamt wurden fünf gefährliche Gegenstände beschlagnahmt, darunter zwei Softairwaffen, ein Pfefferspray und zwei Einhandmesser. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Bei einem 24-Jährigen Mann und einer 47-Jährigen besteht der Verdacht des Handels mit Arzneimitteln. Diese müssen ebenfalls mit einer Strafanzeige rechnen. Insgesamt wurden gegen 18 Personen Platzverweise ausgesprochen.

Die für den Lederhof gebildete Ermittlungsgruppe "Einstein" wird in den entsprechenden Fällen Anzeigen anfertigen. Insgesamt zieht die Ulmer Polizei "ein positives Fazit" der Maßnahme. Das Ergebnis bestätige ihre Erforderlichkeit. Auch zukünftig soll es verstärkt zu Kontrollen in der Innenstadt kommen, heißt es.