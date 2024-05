Ulm

24.05.2024

Ferienaktion für Kinder: Hier wird mit Kreativität gebacken

Das Museum Brot und Kunst veranstaltete in den Pfingstferien einen Backkurs für Kinder. Nicht nur Hefeschnecken, auch "Zopfodile" kamen dabei aufs Backblech.

Von Stefanie Hammer

Wer morgens zum Frühstück genüsslich in eine Brezel oder ein Stück Hefezopf beißt, überlegt sich eher selten, welche Arbeitsschritte und welcher Aufwand hinter der Herstellung des leckeren Gebäcks stecken. Die vierzehn Kinder hingegen, die am Donnerstagnachmittag im Museum für Brot und Kunst an der Backwerkstatt teilnahmen, wissen darüber jetzt genau Bescheid. Aus süßem Hefeteig formten sie gemeinsam verschiedene Motive und ließen ihrer Fantasie dabei freien Lauf.

Los ging es mit dem Formen eines Sonnenrads. Aber warum genau ein Sonnenrad? Das stammt noch aus der Zeit, als es keinen elektrischen Strom gab und die Menschen ihren Alltag nach dem Tageslicht ausrichteten. In den düsteren Wintermonaten war der Wunsch nach etwas Wärme groß und so wurde die Sonne eben kurzerhand herbeigebacken. Mit viel Herz und Geduld erklärte Gudrun Graichen vom Museum, wie die Teigsonnen geformt werden und welche Geschichte dahintersteckt. Die jungen Bäckerinnen und Bäcker im Museum konnten es dann kaum erwarten, selbst zu kneten und zu formen und waren sofort eifrig bei der Sache.

