Ulm

17:15 Uhr

Feuerwehreinsatz nach Brand auf Balkon in der Römerstraße

In Ulm war die Feuerwehr in der Römerstraße im Einsatz.

Artikel anhören Shape

In Ulm kam es am Dienstagnachmittag zu einem Feuer auf einem Balkon. Die Feuerwehr rückte in die Römerstraße aus.

Die Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag in die Ulmer Römerstraße ausrücken. Im Bereich des Allewinder Weg ist es nach Angaben eines Polizeisprechers zu einem Brand auf einem Balkon gekommen. Eine Meldung hierzu ging um 16.25 Uhr bei der Polizei ein. Näheres ist ihm dazu bislang nicht bekannt. Bereits gegen kurz nach 17 Uhr seien alle Kräfte schon wieder abgerückt, so der Polizeisprecher. (AZ)

Themen folgen