Finanzfachmann und "Posterboy": Gunter Czisch tritt bei OB-Wahl wieder an

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch kandidiert bei der Wahl am 3. Dezember abermals. Was er als Motivation angibt und auf welche Erfolge er verweisen kann.

Der Finanzbürgermeister gegen den Stimmenkönig? Die Oberbürgermeisterwahl 2015 versprach, spannend zu werden. Dann aber gewann CDU-Mann Gunter Czisch schon im ersten Wahlgang mit 52,9 Stimmen. Martin Rivoir holte als Zweitplatzierter 29,9 Prozent für die SPD. Nun tritt Czisch zum zweiten Mal an. Wer es mit dem Finanzfachmann aufnimmt, ist noch offen.

Seine erste Kandidatur hatte der Ivo-Gönner-Nachfolger am Tag nach Schwörmontag bekannt gemacht, rund vier Monate vor der Wahl, nun ist er viel früher dran. Seine Motivation für die neuerliche Kandidatur, die er am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung verschickt, klingt so: "Die großen wie die kleinen Anliegen im Blick zu haben, für alle gleichermaßen ansprechbar zu sein, den Gemeinsinn zu fördern und die eigenen Angelegenheiten selbstbewusst in die Hand zu nehmen, im besten Sinne also Diener dieser Stadt zu sein, war und ist für mich Ansporn und Berufung." Czisch lobt die solidarische und zupackende Stadtgesellschaft in herausfordernden Zeiten. Und er hebt den Rückhalt durch seine Frau Sigrid, die beiden erwachsenen Söhne sowie viele Bürgerinnen und Bürger hervor.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch tritt bei der OB-Wahl wieder an

Gunter Czisch tritt im Gemeinderat pragmatisch auf, schlägt sich nicht zwangsläufig auf die Seite seiner CDU. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) lobt die Zusammenarbeit mit der Schwesterstadt regelmäßig, ähnlich äußern sich die Landräte Thorsten Freudenberger (Neu-Ulm, CSU) und Heiner Scheffold (Alb-Donau-Kreis, parteilos). Czisch kann auch auf die Finanzen verweisen, seit 2013 sind die Verbindlichkeiten der Stadt stets gesunken. Für 2023 plant Ulm mit knapp 30 Millionen Euro neuen Schulden. Nicht aus der Not heraus – sondern um neue Investitionen zu finanzieren. Das liegt nicht allein an Gunter Czisch. Doch es sind Argumente, die er für sich ins Rennen führen dürfte. Der Oberbürgermeister ist nicht nur Finanzfachmann, er hat sich auch als "Posterboy" für die Stadt eingesetzt: Bei einer Fachkräftekampagne warb die Stadt auch mit dem Bild ihres Oberhauptes. Gunter Czisch hat seine Laufbahn mit einer Ausbildung in der Ulmer Stadtverwaltung begonnen.

OB-Wahl in Ulm: Wen schicken die Grünen ins Rennen?

Leicht war es für den Oberbürgermeister aber nicht immer. Als eine 14-Jährige an Halloween 2019 vergewaltigt wurde, musste er sich von manchen Menschen vorwerfen lassen, die Tat zu relativieren. Als Ulm in den Corona-Jahren zum Zentrum von Demonstrationen gegen die staatlichen Maßnahmen wurde, griffen ihn beide Seiten an. Die einen, weil er die Demonstrierenden zu sehr gewähren lasse. Die anderen, weil die Stadt durch die Vorgaben für die Kundgebungen die Meinungsfreiheit einschränke. "Das Amt lebt vom Vertrauen und Zutrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Person, die es innehat", schreibt Czisch in seiner Stellungnahme.

Die Grünen wollen noch im Frühjahr einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin ins Rennen schicken. Andere Parteien dürften es schwer haben – nimmt man die jüngsten Wahlergebnisse zum Maßstab.