Ulm

06:00 Uhr

Forelle in Ulm: Eine Gastro-Institution steht vor dem Neustart

Plus Eine neue Zeitrechnung beginnt in einem der ältesten Lokale Ulms an diesem Freitag: Der aus Neu-Ulm bekannte Koch Osman Kavak hat das Zepter übernommen.

Von Oliver Helmstädter

Auf den ersten Blick hat sich nichts verändert in der altehrwürdigen Gaststube: "Natürlich" hat Osman Kavak die Jahrhunderte alte Holzvertäfelung an den Wänden nicht angerührt. Natürlich erinnert nach wie vor die Aufschrift "1661 Hailbronner" an das Fischhaus. Natürlich erzählen, natürlich knarzen die Holzböden, wie es sich für ein Lokal gehört, das einmal das Zunfthaus der Fischer war und auf fast 400 Jahre Tradition zurückblickt. Doch hinter dieser schützenswerten Patina hat sich einiges getan. "Natürlich", findet Osman Kavak.

Für den 47-Jährigen geht nämlich mit der Übernahme der Forelle ein Traum in Erfüllung, dafür will er sich ins Zeug legen. Hier legte er vor vielen Jahren seine Gesellenprüfung ab und wurde später stellvertretender Küchenchef. Nach mehreren anderen Stationen, etwa dem Panorama Restaurant des Maritim Hotels, der Fischmanufaktur „Deutsche See", das Restaurant „Petit Atrium“ in Neu-Ulm und dem Noah, kehrt der in Langenau geborene und Ulm aufgewachsene Gastronom zu seinen Wurzeln zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen